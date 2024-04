video suggerito

Incidente sul lavoro a Milano, 18enne cade da 10 metri di altezza: è grave Incidente sul lavoro a Milano: un operaio di 18 anni è precipitato da dieci metri di altezza. Lo hanno ricoverato in codice rosso all’ospedale San Raffaele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 26 aprile, si è verificato un incidente sul lavoro a Milano. Un operaio di 18 anni è precipitato da un cavedio all'altezza di circa dieci metri. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano.

L'intervento all'interno di un cantiere edile

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti intorno alle 15 di oggi pomeriggio in via Senato al civico 13, che si trova in pieno centro. In quella zona c'è infatti un cantiere edile che è posto all'interno di un edificio in ristrutturazione.

Il personale del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) sono riusciti a recuperarlo attraverso una manovra complessa e articolata. Il giovane è stato poi affidato alle cure degli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I medici lo hanno stabilizzato e trasferito d'urgenza all'ospedale San Raffaele.

Ricoverato in codice rosso

È stato ricoverato in codice rosso. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. In particolare modo si cercherà di capire se siano state rispettate o meno tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro.