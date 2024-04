Incidente sul lavoro a Milano, operaio precipita da un edificio: è gravissimo

video suggerito

Nella giornata di oggi, martedì 16 aprile, si è verificato un incidente sul lavoro a Milano. Un operaio è precipitato da un edificio di circa due metri ed è finito su del materiale ferroso: non è chiaro se sia rimasto infilzato. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 con un'automedica e un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Trasferito d'urgenza in ospedale

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. La nota, diffusa dall'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia (Areu), spiega che gli operatori sanitari sono arrivati al civico 42 di via Ambrogio Binda alle 15.22. Inizialmente era stato segnalato un codice giallo, ma considerate le condizioni dell'uomo è stato deciso di trasferirlo in ospedale in codice rosso. Il 62enne infatti ha riportato un trauma al torace e uno alla schiena: è stato portato al Niguarda.

Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, hanno proceduto a svolgere tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire cosa possa aver provocato l'infortunio e se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli su quanto accaduto.

Un altro incidente sul lavoro nel Pavese

Alle 15.36 in un magazzino di Zavattarello, frazione Moline in provincia di Pavia, è avvenuto un altro incidente sul lavoro. Un operaio di 67 anni è caduto da una scala facendo un volo di circa tre metri. I medici sono arrivati con un elicottero e un'ambulanza: ha riportato un trauma al torace, all'addome e alla schiena. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Rozzano. Anche in questo caso sono intervenuti i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute e le forze dell'ordine.