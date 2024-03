Operaio ustionato al volto mentre è al lavoro in un’azienda: trasportato in elicottero in ospedale Un operaio di 54 anni è stato investito da una fiammata improvvisa causata da una combustione proveniente da un macchinario in un’azienda di Palestro, in provincia di Pavia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un operaio di 54 anni si trova in ospedale in gravi condizioni per ustioni riportate al volto e alle braccia. L'incidente sul lavoro è avvenuto in un'azienda a Palestro, in provincia di Pavia, dove il 54enne è stato investito da una fiammata improvvisa causata da una combustione proveniente da un macchinario.

Subito i colleghi hanno lanciato l'allarme al 118: i medici giunti sul posto lo hanno stabilizzato prima del trasportato in elicottero al Centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Dai sanitari le sue condizioni sono apparse gravi ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto ora stanno indagando i carabinieri e gli ispettori di Ats Pavia. Spetterà ora a loro ricostruire quanto accaduto e capire se erano state prese tutte le misure di sicurezza.