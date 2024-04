Ragazza di 39 anni cade dal monopattino, trasportata d’urgenza in ospedale: è gravissima

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, giovedì 4 aprile, una ragazza di 39 anni è stata coinvolta in un incidente stradale. Si trovava a bordo di un monopattino in viale Europa Unita a Caravaggio, comune in provincia di Bergamo. La caduta accidentale dal mezzo, avvenuta intorno alle 13:00, le ha provocato un trauma cranico e ferite al volto, al braccio, al torace e alla schiena. La donna è trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e paramedici. Anche il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolardini, è accorso sul luogo.

La ragazza è di Treviglio e stava viaggiando a bordo del suo monopattino elettrico. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire nei dettagli, ma al momento sembra essere avvenuto lungo il marciapiede ed è escluso il coinvolgimento di altri mezzi.

