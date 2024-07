video suggerito

Ragazza di 23 anni cade da cavallo e sbatte la testa: è in gravissime condizioni La giovane, che ha picchiato pesantemente la testa, è stata intubata sul posto e trasportata con l'elicottero all'ospedale Niguarda a Milano. Si trovava in un maneggio di Buccinasco (Milano): il fatto è accaduto intorno alle 18.

Una caduta da cavallo durante il trotto, poi l'impatto violentissimo con la testa contro il suolo. Intorno alle 18 di oggi, lunedì 1 luglio, una ragazza di 23 anni è rimasta coinvolta in un grave incidente mentre cavalcava all'interno di una scuderia di Buccinasco, a sud di Milano.

Apparsa fin da subito in condizioni critiche, dopo essere stata intubata sul posto è stata trasportata in eliosoccorso all'ospedale Niguarda di Milano: secondo quanto riferito, la 23enne ha riportato un forte trauma cranico. Si trova ora ricoverata nel reparto di Terapia intensiva.

Alla scuderia di via Marconi sono giunti intanto i carabinieri della stazione di Corsico, che dovranno chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Toccherà a loro stabilire se la ragazza, a quanto pare non certo alle prime armi, abbia commesso un errore o si sia trattato di una fatalità. Così come sarà compito dei militari definire tutte le responsabilità del caso.