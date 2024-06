video suggerito

Motociclista si schianta a Milano contro un’auto che non ha rispettato la precedenza: è grave Un 50enne è ricoverato in gravi condizioni e con prognosi riservata al Niguarda di Milano dopo un incidente stradale. Nella mattinata del 14 giugno, il motociclista si è schiantato contro la fiancata di un’auto in via Padova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 50enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in seguito a un incidente stradale. L'uomo, nella mattinata di oggi venerdì 14 giugno, stava viaggiando in sella alla sua moto lungo via Padova nella periferia nord di Milano quando si è schiantato contro la fiancata di un'auto. Stando a una prima ricostruzione, la 24enne che si trovava al volante della vettura non avrebbe rispettato una precedenza. Le condizioni del motociclista sono gravi e la prognosi è riservata.

La dinamica dell'incidente in via Padova

Lo schianto è avvenuto intorno alle 8:50 del 14 giugno, all'altezza dell'incrocio tra via Padova e via privata della Valle. Il 50enne si trovava in sella alla sua Yamaha Mt07 e stava viaggiando accanto al Naviglio Martesana. Ad un certo punto, il 50enne si è schiantato contro la fiancata sinistra di una Peugeot 208 bianca finendo sbalzato per diversi metri.

Alla guida della vettura c'era una 24enne. Le indagini del caso sono state affidate alla polizia locale e a una prima ricostruzione della dinamica pare che la ragazza non abbia rispettato la precedenza entrando in carreggiata nel momento in cui stava passando il 50enne con la sua moto.

Le condizioni del motociclista e della 24enne

Il motociclista è stato subito soccorso dal personale sanitario inviato sul posto dalla Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo le prime cure, il 50enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dove si trova ancora ricoverato in gravi condizioni e con la prognosi riservata.

Ferita anche la 24enne. La ragazza sullo schianto ha riportato traumi leggeri a braccia e gambe ed è stata trasportata in codice verde al San Raffaele.