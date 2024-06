video suggerito

Come sta la ragazza di 24 anni travolta e trascinata per 300 metri da un'automobile a Milano La 24enne, investita e trascinata per 300 metri da un'automobile a Milano, è stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico all'ospedale Niguarda. È ricoverata in prognosi riservata.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di domenica 23 giugno, intorno alle 21.50, una ragazza di 24 anni è stata investita all'incrocio tra via Ercole Ricotti e via Mercantini nella zona Bovisa a Milano. La giovane è stata travolta da un'automobile che l'ha trascinata per trecento metri: il mezzo, guidato da un ventunenne ubriaco, ha finito la sua corsa nel piazzale Baussan perché fermato dagli agenti della Questura di Milano. Come raccontato da alcuni residenti e passanti, la 24enne è rimasta incastrata sotto il veicolo. Alcuni hanno infatti raccontato di essersi accorti di quanto accadeva perché hanno visto due gambe spuntare dal basso. Per poterla liberare, è stato infatti necessario sollevare l'automobile.

La donna è stata poi trasferita in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano. È arrivata in codice rosso e intorno alle 23. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, è stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico eseguito dal trauma team. Ha riportato diverse lesioni alla testa, al tronco e agli arti. È stata ricoverata in Rianimazione e da ieri sera i medici la stanno sottoponendo a un lento e graduale risveglio. La giovane non è in pericolo di vita, ma la sua prognosi resta riservata. Nei prossimi giorni sarà inoltre sottoposta ad altri interventi chirurgici.

Non è invece stato necessario alcun ricovero per l'amica della 24enne, una ragazza di 29 anni che è stata colpita di striscio. La 29enne ha iniziato a colpire l'automobile del 21enne, urlando di fermarsi. Ha poi chiesto aiuto ai passanti chiedendo di chiamare la polizia e gli operatori sanitari del 118. Proprio i residenti e altri cittadini hanno allertato i soccorsi, provato a fermare l'automobile e, una volta che il conducente è stato bloccato, fornito tutto l'aiuto e l'assistenza necessaria alla giovane.