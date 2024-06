Vedono le gambe di una ragazza che sbucano da sotto un’auto: è una 24enne investita da un pirata della strada

video suggerito

Foto di repertorio

Ha percorso oltre 300 metri con una ragazza appena investita incastrata sotto l’auto: aveva appena travolto due passanti, 30 e 24 anni, e ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a soccorrerle. A notare e bloccare il conducente dell'auto pirata è stato l’equipaggio di una volante della polizia in piazza Bausan, quartiere Bovisa a Milano, che ha notato le gambe della giovane, 24 anni che spuntavano da sotto la macchina, dalla parte della ruota anteriore sinistra.

Immediatamente soccorsa da passanti e residenti, che hanno portato in strada delle coperte per tamponare le profonde ferite della vittima, la giovane di 24 anni è stata liberata dalla vettura e trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda: qui, ora, è ricoverata in coma farmacologico per i gravissimi traumi riportati nel trascinamento. Si trova adesso in prognosi riservata. L'amica che era con lei, invece, ha riportato solo qualche contusione.

L’investitore è un ragazzo di 21 anni, residente in zona e risultato positivo all’alcoltest a cui è stato sottoposto dai vigili intervenuti per i rilievi. L’automobilista, che ha rischiato il linciaggio da parte dei presenti subito dopo l'incidente, è stato denunciato a piede libero.

Secondo le primissime ricostruzioni le due ragazze, 24 e 30 anni, sono state centrate in pieno da un'auto in arrivo da piazza Schiavone mentre attraversavano la strada all'angolo tra via Ricotti e via Mercantini. La 30enne è stata sbalzata di qualche metro ed è caduta sull'asfalto, mentre l'amica 24enne è rimasta incastrata sotto la macchina.