Ragazza di 17 anni investita da un camion mentre attraversa la strada: è gravissima Una ragazza di 17 anni è stata investita da un camion in prossimità dell'incrocio tra via Duca d'Aosta e via Montecatini a Romano di Lombardia (Bergamo). La giovane, soccorsa già in gravissime condizioni, è ora ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Una ragazza di 17 anni è stata investita da un camion mentre attraversava la strada in prossimità dell’incrocio tra via Duca d'Aosta e via Montecatini a Romano di Lombardia (Bergamo). La giovane, soccorsa già in gravissime condizioni, si trova ora ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’incidente è avvenuto nella prima mattina di oggi venerdì 12 luglio, poco prima delle 8.30. Travolta dal mezzo pesante di passaggio in città, ha riportato traumi multipli da schiacciamento al bacino e arti inferiori. Una volta stabilizzata, è stata trasportata dai soccorritori del 118 (sul posto elisoccorso, automedica e ambulanza) all’ospedale del capoluogo in codice rosso. Il conducente del tir, un uomo di 51 anni, non ha avuto invece bisogno di cure mediche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Toccherà a loro verificare la dinamica, e capire se al momento dell’investimento la 17enne stesse camminando sulle strisce o meno.