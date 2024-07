video suggerito

Due ragazzine di 12 anni travolte da un’auto mentre sono su un monopattino: una è gravissima Due ragazzine di 12 anni a bordo di un monopattino sono state investite da un’auto nel pomeriggio di oggi venerdì 26 luglio a Giussago, in provincia di Pavia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

(foto di repertorio)

Gravissimo incidente a Giussago, in provincia di Pavia. Due ragazzine di 12 anni a bordo di un monopattino sono state investite da un'auto nel pomeriggio di oggi venerdì 26 luglio. Una delle due è in gravissime condizioni: avrebbe perso conoscenza ed è stata rianimata sul posto.

La giovane è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: qui è stata presa in cura dai medici. Non si sa ancora se è fuori pericolo. L'amica che era con lei non è in gravi condizioni: si trova al Policlinico San Matteo di Pavia dove è arrivata in codice giallo.

Intanto si sta cecando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Si sa che conducente dell'auto, un uomo di 47 anni, si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, spetta a loro tutti gli accertamenti del caso.