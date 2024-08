video suggerito

Ragazza trovata morta a Pavia, un amico: “È andata via con la 17enne sul monopattino e non sono più tornate” Una 18enne è stata trovata morta a Pavia. Accanto a lei un’amica 17enne e un monopattino. Un loro conoscente ha detto: “Abbiamo passato la serata insieme ad ascoltare un po’ di musica. A un certo punto, le due ragazze sono andate a fare un giro con il monopattino e non sono più tornate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

La scorsa notte, in via Ottavio Bonomi a Pavia, gli agenti della polizia hanno trovato morta una ragazza di 18 anni. Accanto a lei, c'era una giovane di 17 anni ferita gravemente. Vicino a entrambe, è stato rinvenuto un monopattino. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa possa essere successo e come sia morta l'adolescente. Le indagini sono ancora in corso.

Un amico delle due, un ventunenne, ha raccontato di aver trascorso con loro la serata: "Eravamo in compagnia. Abbiamo passato la serata insieme ad ascoltare un po' di musica. A un certo punto, le due ragazze sono andate a fare un giro con il monopattino e non sono più tornate. Una loro amica, le ha aspettate per mezz'ora", ha spiegato in un'intervista al quotidiano Il Corriere della Sera.

"Non avevano nemmeno i telefoni con loro. La loro amica ha quindi chiamato un nostro amico chiedendogli di fare un giro per andarle a cercare. Alla fine non lo hanno fatto perché nel frattempo è arrivata la polizia", ha continuato. Gli agenti sono stati allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) che, nel frattempo, ha inviato gli operatori sanitari del 118.

I soccorsi sono stati chiamati da alcuni passanti. Appena arrivati sul posto, i medici hanno trasferito la 18enne d'urgenza in ospedale dove, poco dopo, è stato dichiarato il decesso. La 17enne, invece, è stata trasferita al Policlinico San Matteo in gravi condizioni. Gli agenti, coordinati dalla Procura, hanno svolto i rilievi del caso: per il momento non sembrerebbero essere stati trovati segni di un'eventuale caduta o incidente.

Il magistrato di turno ha deciso di disporre l'autopsia sul corpo della vittima ed effettuare alcuni test tossicologici.