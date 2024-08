video suggerito

L’amica che si trovava con Eleonora Paveri, 18enne morta in strada a Pavia: “Non so cosa sia accaduto” “Non so cosa sia potuto accadere”: a dirlo è la ragazza di 17 anni che domenica 4 agosto si trovava con la 18enne Eleonora Paveri a Pavia quando entrambe sono state trovate a terra, ferite e con accanto un monopattino elettrico con il quale si erano allontanate dai loro amici. Paveri è morta appena arrivata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frame da Tiktok

"Non so cosa sia potuto accadere": a dirlo è la ragazza di 17 anni che domenica 4 agosto si trovava con la 18enne Eleonora Paveri a Pavia quando entrambe sono state trovate a terra, ferite e con accanto un monopattino elettrico con il quale si erano allontanate dai loro amici: tutte e due sono state trasferite in ospedale, ma la giovane di 18 anni è morta poco dopo. Sul suo decesso misterioso stanno indagando le forze dell'ordine.

Eleonora Paveri e la 17enne si erano allontanate con un monopattino

Eleonora Paveri era conosciuta con il diminutivo Sky, lo stesso appellativo che utilizzava per i suoi account TikTok e Instagram. I suoi amici la ricordano come una ragazza "simpatica, vivace". Quella sera si trovava con alcuni amici. A un certo punto ha deciso di allontanarsi con un monopattino elettronico. Con lei c'era un'amica di 17 anni. Le due sono state ritrovate poco dopo da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi.

Gli inquirenti al momento escludono l'ipotesi di un investimento. Non sono stati trovati segni di frenata sulla strada. Per chiarire la causa della morte, sul corpo della 18enne è stata disposta l'autopsia e gli esami tossicologici. Nessuno si rassegna: né i genitori né i suoi amici.

La 17enne non ricorda cosa sia successo

La 17enne, che martedì 6 agosto è stata dimessa dall'ospedale San Matteo di Pavia, è stata ascoltata dagli inquirenti. Per il momento non ha saputo fornire una spiegazione di quanto sia successo. "La 17enne e sua mamma sanno che siamo a disposizione, se hanno bisogno. Ho sentito la madre, appena ho saputo che cos'era accaduto. Poi non ho più disturbato", ha detto il sindaco di Certosa, Marcello Infurna, dove la giovane vive.