Chi era Eleonora Paveri, la 18enne morta in strada a Pavia dopo una serata con gli amici Eleonora Paveri è morta a Pavia nella notte tra il 4 e il 5 agosto dopo essere caduta con il monopattino. La 18enne aveva appena trascorso una serata con alcuni amici, poi il malore.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Eleonora Paveri la 18enne che nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto è morta a Pavia dopo essere caduta con il monopattino. Tutti, però, la conoscevano come "Sky", diminutivo dell'account che usava per Tiktok e Instagram. Una ragazza "simpatica, vivace", che ha smesso di respirare a meno di un chilometro da casa, con la sua amica del cuore che le stava dietro. Al momento, gli investigatori hanno solo escluso l'ipotesi di un investimento, ma per capire cosa abbia ucciso Paveri bisognerà ancora attendere i risultati dell'autopsia e degli esami tossicologici.

La serata in comitiva a "bere qualcosa"

La 18enne e la sua amica non ancora maggiorenne avevano trascorso quella che i loro amici ricordano come una "serata normalissima". La comitiva, di ragazzi e ragazze d'età compresa tra i 14 e i 21 anni, si erano ritrovati come erano soliti fare per chiacchierare e "bere qualcosa". Nessuna festa privata, dunque, come era stato ipotizzato in un primo momento.

Intorno alle 1:30, il gruppo si è sciolto e ognuno è tornato a casa. Paveri e la sua amica erano salite su un monopattino, erano passate a casa della 18enne (i genitori erano in vacanza) e avevano continuato il giro.

Le ipotesi sulle cause del decesso

I soccorsi sono arrivati in via Bonomi qualche minuto prima delle 2. A chiamarli sono stati alcuni passanti che hanno visto le due ragazze riverse a terra. Come ha precisato la Questura, le due all'arrivo dei sanitari erano coscienti, ma poco dopo Paveri ha smesso di respirare e il suo decesso è stato constatato al vicino ospedale San Matteo. L'amica, invece, non ha riportato gravi conseguenze, anche se è ancora ricoverata in Osservazione per cautela.

Sull'asfalto non sarebbero stati trovati segni di frenata, cosa che ha fatto escludere agli investigatori la pista dell'investimento. Appare, invece, più probabile quella del malore per Paveri che si trovava alla guida del monopattino. È possibile che abbia anche contribuito la caduta in sé, con la testa che potrebbe aver sbattuto sul marciapiede, ma è ancora da verificare.