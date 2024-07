video suggerito

Automobile investe due 14enni in monopattino, una è grave: trasferita con l'elicottero in ospedale Incidente stradale a Brugherio (Monza e Brianza): un'automobile si è scontrata con un monopattino. Due quattordicenni sono state ferite, la più grave tra le due è stata trasferita in ospedale con un elicottero.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, giovedì 18 luglio, si è verificato un incidente stradale a Brugherio, un comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Un'automobile ha investito due ragazzine di quattordici anni. Una delle due ha riportato gravi ferite ed è stata trasferita d'urgenza in ospedale.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 16 di oggi, giovedì 18 luglio. Le due adolescenti erano in sella a un monopattino e si trovavano in via San Cristofaro all'incrocio con via Occhiate: a un certo punto sono state investite da un'automobile, una Fiat Punto, guidata da una donna di quarant'anni che è residente a Cinisello Balsamo.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica. La ragazzina ferita in modo più grave, è stata trasferita con un elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. L'altra è stata portata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità.