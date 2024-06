video suggerito

Due ragazzi di 18 anni travolti da un’auto: l’incidente nella notte ad Arcore Due ragazzi di 18 anni sono stati portati in ospedale in codice giallo dopo essere stati investiti da un’auto mentre si trovavano in strada ad Arcore nella notte tra il 20 e il 21 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Paura per due giovani di 18 anni ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. Nella notte tra il 20 e il 21 giugno due ragazzi stavano percorrendo via Belvedere quando sono stati investiti da un'auto. Cosa sua successo è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri del paese: i militari sono arrivati per tutti i rilievi del caso.

Con certezza si sa che la chiamata di soccorso al 112 è scattata pochi minuti prima dell'una di notte. I sanitari hanno stabilizzato i 18enni sul posto per poi trasferirli all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Fortunatamente non dovrebbero essere in pericolo di vita. Si sta lavorando ora per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Resta infatti da chiarire come sia stato possibile dove si trovavano i giovani e perché l'automobilista non li ha visti in tempo per frenare. Fondamentali saranno i prossimi giorni quando verranno raccolte le testimonianze delle persone coinvolte.

Sempre in quella via lo scorso mese un'auto con a bordo una donna di 89 anni si è ribaltata. Sul posto si era presentati anche i Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza, con un’autopompa da Vimercate e una dalla sede centrale di Monza, che hanno estratto l'anziana dalla macchina e affidata ai sanitari. La donna aveva riportato qualche ferita ma non era in gravi condizioni. Nell'incidente non era state coinvolte altre auto e persone.