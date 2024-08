video suggerito

Incidente stradale nel Milanese, due donne travolte da un'auto sulle strisce pedonali: una è in coma Incidente stradale a Cesano Boscone (Milano): una donna di 62 anni e un'altra di 36 anni sono state investite da un'auto mentre attraversavano le strisce pedonali. La 62enne è in coma.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, mercoledì 7 agosto, si è verificato un incidente stradale a Cesano Boscone, un comune che si trova in provincia di Milano. Due donne, una di 62 anni e un'altra di 36 anni, sono state travolte da un'automobile mentre attraversavano le strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, l'incidente si è verificato in via Anna Kuliscioff poco prima delle 13. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze, un'automedica e un elicottero. La donna di 36 anni è stata trasferita in codice verde all'ospedale San Carlo: ha riportato un trauma al ginocchio.

La 62enne è stata invece trasferita all'ospedale Humanitas di Rozzano con un elicottero: le sue condizioni sono particolarmente gravi. Sarebbe infatti in coma: le sue condizioni sono delicate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per svolgere tutti i rilievi del caso e, soprattutto, accertare eventuali responsabilità. Sembrerebbe che alla guida dell'automobile, una Hyundai, ci fosse una ragazza neopatentata.

La giovane è stata sottoposta all'alcoltest preliminare: è risultata negativa. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.