Attraversa la strada a Cinisello Balsamo e viene travolta da un'auto: donna muore poco dopo in ospedale Una donna è morta all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata investita da un'auto a Cinisello Balsamo. Stava attraversando la strada, quando è stata colpita e sbalzata per 5 metri.

A cura di Enrico Spaccini

Una 86enne è stata investita questa mattina, mercoledì 21 agosto, da un'auto mentre si trovava in via Fratelli Picardi a Cinisello Balsamo, nella Città Metropolitana di Milano. La polizia locale è arrivata sul posto per eseguire i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dello schianto, che ha fatto sbalzare l'anziana per oltre cinque metri sull'asfalto. La donna, trasportata in arresto cardiocircolatorio all'ospedale Niguarda di Milano, è deceduta poco dopo a causa dei gravissimi traumi riportati. Soccorso in codice verde anche il 58enne che si trovava alla guida dell'auto.

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 10:30 del 21 agosto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dagli agenti della polizia locale, l'86enne stava camminando per via Fratelli Picardi quando, arrivata all’altezza di via Stalingrado, è stata colpita dall'auto. Non è ancora chiaro se l'anziana stesse attraversando in corrispondenza, o meno, delle strisce pedonali. Questi aspetti devono ancora essere chiariti dalle forze dell'ordine arrivate sul posto dopo lo schianto.

L'86enne è stata subito soccorsa dal personale del 118, inviato dalla centrale operativa dell'Agenzia emergenza urgenza (Areu) con due ambulanze e un’automedica, che l'ha trovata in arresto cardiocircolatorio. Mentre le manovre di rianimazione erano in corso, i sanitari l'hanno trasportata con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Come riportato da Il Giorno, poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso l'anziana è deceduta a causa dei traumi riportati nell'impatto prima con l'auto e poi con l'asfalto.

Alla guida della vettura c'era un uomo di 58 anni. Stando ai primi accertamenti medici, non avrebbe riportato traumi evidenti, ma i sanitari lo hanno comunque trasportato in codice verde all’ospedale di Cinisello Balsamo.