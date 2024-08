video suggerito

Attraversa sulle strisce e viene investita da una ragazza neopatentata: Concetta Atania è morta in ospedale Concetta Atania è morta nella serata dell'8 agosto in ospedale. La 62enne era stata investita da una ragazza di 22 anni neopatentata a Cesano Boscone (Milano).

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

È morta Concetta Atania, la 62enne che alle 13 di mercoledì 7 agosto era stata investita da una ragazza neopatentata a Cesano Boscone (nella Città Metropolitana di Milano). La 62enne era stata ricoverata in coma, in condizioni disperate, all'Humanitas di Rozzano. In Terapia intensiva è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico, ma il suo quadro clinico è continuato a peggiorare fino al decesso sopraggiunto nella serata di ieri, giovedì 8 agosto. Ora l'automobilista 22enne, che aveva conseguito la patente solo lo scorso marzo, sarà indagata per omicidio stradale.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 del 7 agosto. Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia locale di Cesano Boscone, Atania stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza dell'incrocio tra via Kuliscioff e via Benedetto Croce, nel quartiere Tessera, insieme a un'altra persona di 36 anni, quando è stata travolta da una Hyundai Getz. Alla guida dell'auto, che aveva a bordo due passeggeri, c'era una ragazza di 22 anni neopatentata.

A riportare le ferite più gravi era stata proprio Atania. La 62enne, nata a Napoli e residente a Cesano Boscone, ha impattato sul cofano e sul parabrezza dell'auto, cadendo poi sull'asfalto. Atania è deceduta dopo poco più di 24 ore in ospedale. La 36enne che era con lei, invece, se l'è cavata con un lieve trauma al ginocchio e con un ricovero in codice verde al San Carlo di Milano.

La 22enne sarà indagata per omicidio stradale

La 22enne è stata subito sottoposta all'alcoltest preliminare, che ha dato risultato negativo. Agli agenti della polizia locale intervenuti sul posto ha dichiarato di non essersi accorta della presenza delle due donne sulle strisce.

La Procura ora aprirà un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. La ragazza sarà iscritta nel registro degli indagati: in questo modo, attraverso i propri consulenti, potrà prendere parte agli accertamenti che saranno svolti dagli investigatori, uno su tutti l'esame autoptico sul corpo della 62enne deceduta.