Auto travolge due pedoni a Varese e poi fugge: uno dei feriti è gravissimo Un'automobile ha travolto due persone a Varese che stavano attraversando sulle strisce pedonali. Il conducente è poi scappato. Un uomo è ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella serata di oggi, venerdì 9 agosto, poco prima delle 22, si è verificato un terribile incidente sulla strada di via Sacco a Varese. Sulla base di una prima ricostruzione, un'automobile, sembrerebbe essere una Citroen C4, ha travolto due persone che stavano attraversando sulle strisce pedonali. Sono stati subito chiamati i soccorsi e le forze dell'ordine.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il veicolo non avrebbe rispettato il semaforo rosso che si trova sulla via Marcobi. Si sarebbe quindi immesso sulla strada di via Sacco dove al semaforo avrebbe travolto due pedoni. Uno è un turista francese che si trova in città con la famiglia. L'uomo è stato sbalzato per diversi metri. L'automobilista non si sarebbe fermato, ma sarebbe scappato. Stando ad alcuni testimoni, avrebbe proseguito a luci spente.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di alcune ambulanze. Il turista è in gravissime condizioni: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. L'altra ferita è una donna di settant'anni. Entrambi sono stati portati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e di Stato che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. In particolare modo stanno cercando di raccogliere elementi in grado di poterli far risalire all'identità del responsabile. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.