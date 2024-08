Attraversa la strada a Varese e viene travolto da un’auto pirata: turista francese muore dopo 4 giorni

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

È morto il turista francese di 79 anni che lo scorso venerdì 9 agosto era stato investito da un'auto in via Sacco a Varese. Le condizioni dell'anziano erano apparse subito molto gravi. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Circolo, è deceduto nella mattinata di oggi, martedì 13 agosto. Si aggrava, così, la posizione dell'automobilista 30enne: costituitosi nella notte dopo una breve fuga, ora dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

L'investimento in via Sacco

Erano le 22 del 9 agosto quando una Citroen C4 proveniente da via Marcobi è passata con il rosso piombando contro un gruppo di turisti francesi. Il 79enne, che stava attraversando la centrale via Sacco, è stato sbalzato per diversi metri, mentre la donna di 70 anni che era con lui non ha riportato gravi ferite. Insieme a loro c'era anche un'altra donna di 50 anni e tre minorenni.

Il personale sanitario arrivato sul posto ha operato a lungo per cercare di stabilizzare il 79enne, prima di trasportarlo con la massima urgenza all'ospedale di Circolo di Varese. L'anziano è rimasto ricoverato in Terapia intensiva, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso sopraggiunto la mattina del 13 agosto.

Il 30enne è accusato di omicidio stradale

L'automobilista appena dopo l'investimento era stato visto da numerosi testimoni allontanarsi dal luogo dell'incidente. Poco dopo l'uomo, un 30enne italiano residente a Varese, si è costituito presentandosi spontaneamente in Questura.

Stando a quanto ricostruito, il 30enne non avrebbe rispettato il semaforo rosso, ma non è stato reso noto se fosse o meno risultato positivo all'alcoltest. La posizione del 30enne, inizialmente indagato per lesioni, si è aggravata con il decesso del 79enne. L'accusa nei suoi confronti passerà ora a omicidio stradale.