Uomo trovato senza vita in mezzo alla strada a Saronno durante il temporale: potrebbe essere stato investito

A cura di Enrico Spaccini

Un 59enne è stato trovato in mezzo alla carreggiata di via Frua, a Saronno (in provincia di Varese) con una ferita sanguinante alla testa. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio, nella tarda serata di ieri, giovedì 5 settembre, mentre era in corso un violento temporale. Sul posto sono arrivati, insieme ai carabinieri, anche i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatate il decesso dell'uomo. I militari, ora, stanno indagando per capire cosa gli sia accaduto. Non è esclusa l'ipotesi di una caduta accidentale causata dalla pioggia, ma nemmeno quella del pirata della strada che potrebbe aver investito il 59enne per poi fuggire senza prestare soccorso.

Il 59enne trovato in strada con una ferita alla testa

L'allarme è arrivato alla centrale operativa del 112 intorno alle 23:20 del 5 settembre. Un automobilista diceva di essersi imbattuto in un uomo disteso a terra in via Frua a Saronno che aveva un'evidente ferita alla testa, ancora sanguinante. I sanitari sono arrivati sul posto con un'automedica, un'auto-infermieristica e l'ambulanza della Croce rossa. L'uomo, però, aveva una grave emorragia e i medici hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora del trasporto in ospedale.

L'uomo, un 59enne residente in città, identificato subito perché aveva i documenti con sé, potrebbe essere stato investito da un'auto pirata mentre attraversava la strada. In quel momento a Saronno si stava abbattendo un violento temporale, che potrebbe aver impedito all'automobilista di avere una visione chiara durante la marcia. Tuttavia, non si può escludere che la pioggia possa aver reso l'asfalto talmente bagnato, da far cadere il 59enne e farlo, quindi, battere violentemente la testa ferendosi così in modo grave.

Le indagini dei carabinieri e l'ipotesi pirata della strada

Il caso è stato affidato ai carabinieri della Compagnia e del Nucleo investigativo di Varese. I militari si sono messi subito alla ricerca di possibili testimoni che, però, potrebbero non esserci. La dinamica dell'incidente potrebbe essere, dunque, ricostruita attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza installate in zona.

L'autorità giudiziaria potrebbe anche nelle prossime ore disporre l'autopsia sul corpo del 59enne. Questa potrebbe fornire elementi utili, come ad esempio accertare se ci sia stato o meno l'investimento da parte di un veicolo attraverso altre eventuali lesioni.