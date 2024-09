video suggerito

Chi era Stefano Rategni, il 59enne trovato morto in mezzo alla strada a Saronno durante il temporale Stefano Rategni è stato trovato senza vita lo scorso 5 settembre in mezzo alla strada a Saronno (Varese) con una ferita alla testa. Per i carabinieri, il 59enne potrebbe essere stato travolto da un’auto pirata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

655 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Rategni (foto da Facebook)

È ancora un mistero cosa sia accaduto a Stefano Rategni, trovato senza vita in via Frua, nella frazione Cassina Ferrara di Saronno (in provincia di Varese). Docente all'università Cattolica, il 59enne stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici lo scorso giovedì 5 settembre quando è rimasto ferito alla testa. Secondo i carabinieri della Compagnia di Saronno che stanno conducendo le indagini, Rategni potrebbe essere caduto a causa dell'intensa pioggia che stava cadendo in quelle ore oppure, più probabilmente potrebbe essere stato investito da un'auto pirata.

La Procura ha già disposto l'autopsia sul corpo di Rategni. Gli accertamenti medici aiuteranno gli investigatori a capire se il 59enne sia stato effettivamente travolto da un'auto, oppure se sia solo caduto a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia o di un malore. Intanto, però, pare sia stata esclusa la possibilità di trovare testimoni che abbiano assistito alla scena.

A dare l'allarme, qualche minuto dopo le 23 del 5 settembre, erano stati alcuni passanti che avevano notato un corpo riverso a terra sotto la pioggia. All'arrivo dei soccorsi, Rategni era già morto. Alla testa aveva un importante trauma che gli ha provocato la perdita di molto sangue. I carabinieri in queste ore stanno recuperando le immagini delle telecamere di sorveglianza, sia quelle comunali che quelle private delle abitazioni della zona, nella speranza di trovare elementi utili alla ricostruzione di quanto accaduto.

Leggi anche Uomo trovato senza vita in mezzo alla strada a Saronno durante il temporale: potrebbe essere stato investito

Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, Rategni era solo in quel momento. Aveva trascorso una serata con alcuni amici e stava tornando a casa. Era ormai quasi arrivato all'abitazione dove aveva cresciuto i due figli e dove viveva con la moglie, deceduta qualche anno fa, quando è rimasto coinvolto nell'incidente. Le forze dell'ordine hanno invitato chiunque possa fornire dettagli utili alle indagini di mettersi in contatto con loro, per chiarire cosa possa essere accaduto al docente universitario.