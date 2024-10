Va in montagna a cercare funghi, ma precipita in un dirupo: trovato senza vita Franco Carioti

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Franco Carioti (foto da Facebook)

È stato ritrovato senza vita Franco Carioti, il pensionato che lo scorso 1 ottobre era uscito di casa a Sesto San Giovanni (nella Città Metropolitana di Milano) per andare a cercare funghi. Il suo corpo è stato individuato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 6 ottobre, dagli operatori del Soccorso alpino in Alta Valle Intelvi sul monte Sighignola in località Bosco Meriggio, al confine tra la provincia di Como e la Svizzera. La salma ora si trova all'ospedale di Lugano a disposizione dell'autorità giudiziarie per eventuali accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Carioti era uscito per cercare funghi

La famiglia di Carioti aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri il 3 ottobre. Stando a quanto ricostruito, l'82enne era uscito di casa l'1 ottobre per andare da solo in montagna a cercare funghi. Di lui, però, non si avevano avute più notizie. Le ricerche si erano subito concentrate in Valle Intelvi e in un’area del Varesotto che, come avevano spiegato parenti e amici, Carioti frequentava abitualmente.

La sua auto, una Seat Ibiza, è stata trovata nella mattinata di domenica 6 ottobre nel parcheggio al Meriggio a Lanzo d'Intelvi. Il suo corpo è stato avvistato qualche ora più tardi dagli operatori del Soccorso alpino. Pare che camminando Carioti abbia sconfinato in territorio elvetico, per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Menaggio hanno dovuto coinvolgere le autorità svizzere.

L'82enne potrebbe essere morto in seguito alla caduta in un dirupo

Il corpo senza vita dell'82enne è stato recuperato con l'elisoccorso elvetico della Rega, che lo ha poi trasportato all'ospedale di Lugano. Le autorità giudiziarie dovranno ora decidere se e quali accertamenti eseguire. La causa della morte, infatti, non è certa. Molto probabilmente, però, Carioti avrebbe perso la vita cadendo in un dirupo.

Sono numerosi i messaggi di cordoglio lasciati anche sui social dalle persone che conoscevano l'82enne. Tra questi, anche il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha voluto ricordarlo con un post: "Ci stringiamo con affetto alla famiglia e agli amici di Franco in questo momento di profondo dolore".