Trovato morto Francesco Capuzzo, il 33enne disperso dal 24 settembre: il corpo in un dirupo in Val d'Aosta Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Francesco Capuzzo, 33enne di Basiglio (Milano) scomparso dallo scorso 24 settembre. Agli amici aveva raccontato di voler provare un'escursione estrema in alta quota.

Francesco Capuzzo (foto da Facebook)

È stato trovato senza vita Francesco Capuzzo, 33enne di Basiglio (Milano) che dal 24 settembre aveva fatto perdere le proprie tracce. Il suo corpo è stato rinvenuto non lontano da Saint-Marcel, a circa 25 chilometri di Aosta, dove recentemente era stata avvistata la sua macchina: i soccorritori l'hanno recuperato in fondo a un salto di roccia, in un‘area impervia nella zona delle vecchie miniere, a 1600 metri di quota.

Gli inquirenti cercheranno ora di stabilire se si sia trattato di un incidente, oppure di un gesto volontario. Secondo alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, Capuzzo aveva infatti raccontato agli amici di voler tentare un'escursione estrema in alta quota, una vera e propria prova di sopravvivenza in un ambiente ostile come quello montano.

L'automobile del 33enne, una Kia Picanto di colore nero, era chiusa e parcheggiata nei pressi dell'area pic-nic di Les Druges a Saint-Marcel, a circa 1.600 metri di quota e a 25 chilometri di distanza dalla città di Aosta. Si tratta di una zona non molto frequentata in questo periodo, ma che Capuzzo potrebbe aver conosciuto in passato per alcune escursioni. Pare, però, che non avesse stretto particolari legami con le persone del posto.