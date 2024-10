Scomparso Francesco Capuzzo, è sparito nove giorni fa da Basiglio: ricerche anche in Valle d’Aosta

video suggerito

Nella giornata di martedì 24 settembre 2024 un uomo di 33 anni, Francesco Capuzzo, è scomparso da casa a Basiglio, un comune che si trova in provincia di Milano. La famiglia dell'uomo, preoccupata, ha presentato immediatamente una denuncia di scomparsa ai carabinieri. Gli investigatori hanno subito attivato le ricerche. Per il momento le operazioni non hanno dato alcun risultato.

La madre dell'uomo si sono rivolti sia all'Associazione Penelope, da sempre vicina alle famiglie di persone scomparse, che alla trasmissione Chi l'ha visto? che va in onda su RaiTre. L'uomo potrebbe essere sparito con la sua automobile una Kia Rio nera targata FA097EB, considerato che non è stata trovata. Capelli castani e occhi verdi, il 33enne è alto un metro e 85 centimetri e pesa 90 chili. Non ha altri segni particolari.

I carabinieri, dopo aver ascoltato la madre che ha denunciato la scomparsa perché non lo ha più sentito, hanno cercato di ricostruire gli spostamenti dell'uomo. L'ultima cella telefonica è stata agganciata nella zona del Gran San Bernardo, in particolare verso Saint-Oyen, che si trova in Valle d'Aosta. Da lì più nulla. Non è chiaro perché potrebbe trovarsi proprio in quella zona. Non avrebbe però contattato né amici né conoscenti né parenti. In ogni caso le forze dell'ordine chiedono, a chiunque possa avere informazioni utili, di contattarli in modo da poter aiutare nelle ricerche dell'uomo.