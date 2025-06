video suggerito

Nessuna notizia di Mauro Puorro, il 60enne è scomparso da Pero: l’appello dei familiari Mauro Puorro è un uomo di 60 anni che è scomparso da Pero, comune nell’hinterland di Milano. Non si hanno più sue notizie da due giorni. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di lunedì 16 giugno a Pero, comune che si trova in provincia di Milano, è scomparso un uomo di sessant’anni: si chiama Mauro Puorro. I suoi familiari non hanno più sue notizie da due giorni. La cognata, sul proprio profilo Facebook, ha scritto: "Si è allontanato in stato depressivo" "dal negozio dove lavora come socio con mio marito a Pero. Ha lasciato documenti e chiavi della macchina sulla sua scrivania". E ancora: "Vi prego di far girare il più possibile. Grazie. Se qualcuno avesse notizie, contatti subito i carabinieri".

L'appello dell'Associazione Penelope

La famiglia si è rivolta sia alla trasmissione Chi l'ha visto? in onda su RaiTre che all'Associazione Penelope Lombardia, da sempre vicina ai familiari di persone scomparse. Quest'ultima, in un suo annuncio virtuale, ha scritto che "al momento della scomparsa, l’uomo indossava una polo color albicocca, pantaloni blu e scarpe blu con stringhe bianche. Si sarebbe allontanato senza il cellulare, il portafoglio e non ha gli occhiali". E ancora: "Attenzione! La famiglia del sig. Mauro chiede tutto il nostro aiuto!! Si è allontanato senza cellulare, soldi, documenti e non ha portato nemmeno i suoi occhiali da vista! Condividiamo il più possibile!".

I familiari dicono che potrebbe essere in difficoltà. Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine al numero unico delle emergenze 112 oppure l’associazione Penelope Lombardia 3807814931. Per riconoscerlo, basti sapere che è alto 1,80 metri, pesa 62 chili, ha capelli brizzolati e occhi castani.