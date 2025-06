video suggerito

Scomparso Matteo Buraschi, nessuna notizia del 34enne: la richiesta di aiuto dei genitori Da ieri, venerdì 13 giugno, non si hanno più notizie di Matteo Buraschi: ha 34 anni ed è sparito da Bresso (Milano). Potrebbe avere problemi di salute. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da ieri, venerdì 13 giugno 2025, nessuno ha notizie di Matteo Buraschi. L'uomo, che ha 34 anni, è sparito da Bresso, un comune che si trova in provincia di Milano. I suoi genitori e i suoi amici sono preoccupati e, per questo motivo, si sono rivolti anche all'associazione Penelope Lombardia, che è da sempre vicino alle famiglie e ai cari delle persone sparite. Attraverso loro hanno lanciato un appello diffuso sui social.

Matteo Buraschi potrebbe essere in difficoltà

Buraschi è scomparso da venerdì da Bresso. L'ultima volta che è stato visto, indossava pantaloni cargo blu scuri, una t-shirt scura, scarpe tipo sneaker nere. Non avrebbe con sé il cellulare. Stando a quanto riporta l'associazione sul volantino virtuale, avrebbe problemi di salute: "I genitori di Matteo chiedono il nostro aiuto! Potrebbe essere confuso e parlare da solo, non si era mai allontanato prima. Occhi aperti e facciamo girare!", scrive Penelope Lombardia a corredo della fotografia. Potrebbe quindi essere in difficoltà.

Come riconoscerlo e chi contattare

Per riconoscerlo, basta sapere che Buraschi è alto 1.85 metri per 110 chili. Ha i capelli castani, gli occhi castani e la barba folta. Nessuno sa dove possa essere andato, ma chiunque dovesse incontrarlo o avere notizie è pregato di contattare le forze dell'ordine, al numero unico delle emergenze 112, o l'associazione Penelope al numero di cellulare 3807814931.