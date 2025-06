video suggerito

Cosa sappiamo sul caso di Matteo Formenti, il bagnino trovato morto dopo l'annegamento di un bimbo di 4 anni Matteo Formenti è stato trovato morto ieri a Cologne (Brescia): lavorava come bagnino nel parco acquatico dove è annegato un bimbo di 4 anni e sulla cui morte è stata aperta un'inchiesta. Ecco cosa sappiamo sul caso di Formenti.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono ancora scarse e frammentarie le notizie relative alla morte di Matteo Formenti, l'uomo di 37 anni, il cui corpo è stato trovati nella giornata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, a Cologne, comune che si trova in provincia di Brescia. Il 37enne era un bagnino che lavorava al parco acquatico Tintarella di Luna a Castrezzato, sempre nel Bresciano, dove venerdì scorso un bimbo di quattro anni è caduto in acqua. Il piccolo dopo alcuni giorni è morto in ospedale.

La morte del bimbo di 4 anni

Venerdì scorso il bambino era stato accompagnato in piscina dal padre. Per cause ancora da accertare, sarebbe sfuggito al suo controllo e sarebbe finito in acqua. Il piccolo sarebbe stato recuperato, portato in ospedale dove è poi morto dopo due giorni. E proprio sul suo decesso è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Sul caso indagano i carabinieri di Chiari, che stanno cercando di ricostruire il drammatico episodio.

La scomparsa di Matteo Formenti

Nel frattempo, proprio ieri, è stata data notizia della sparizione di Formenti. Classe 1988, l'uomo era residente a Chiari e lavorava come bagnino. A denunciarne la scomparsa è stata la famiglia mentre gli amici hanno lanciato diversi appelli sui social. Alcune ore dopo, è stata diffusa la notizia del ritrovamento di un corpo che sembrava appartenere proprio a Formenti. Nel tardo pomeriggio è arrivata poi la conferma della sua identità: il 37enne si sarebbe tolto la vita.

Sin da quando è stata comunicata la sua scomparsa, sono stati diffusi diversi dettagli relativi a un presunto collegamento tra la sparizione e la morte del bimbo di quattro anni. Ieri, per esempio, è stato reso noto che la Procura ha iscritto nel registro degli indagati alcune persone.

I media locali sostengono che, tra gli iscritti, ci sarebbe proprio Formenti e che allo stesso sarebbe stato sequestrato il cellulare. Informazioni che a Fanpage.it attualmente non sono state ancora confermate. Bisognerà quindi attendere qualche ora per poter avere un quadro più chiaro della vicenda. Nel frattempo resta il dramma di due terribili scomparse.