Bambino di 4 anni muore dopo essere caduto nella piscina di Castrezzato: è scomparso il bagnino Matteo Formenti Da lunedì il 37enne non risponde alle telefonate di amici e familiari, che hanno fatto denuncia di scomparsa. L'uomo abitava a Chiari: l'ultima volta che è stato visto è uscito di casa dicendo che sarebbe andato al lavoro. Nel frattempo la Procura ha aperto un fascicolo sulla morte del bambino.

Matteo Formenti (Fonte: Facebook)

É scomparso da lunedì il 37enne Matteo Formenti, il bagnino della piscina Tintarella di Luna di Castrezzato, in provincia di Brescia, dove lo scorso venerdì un bambino di quattro anni è caduto in acqua ed è quasi annegato dopo essere sfuggito alla supervisione del papà. Il piccolo era entrato in coma irreversibile ed è morto due giorni dopo. Formenti non ha più avuto contatti con familiari e amici da lunedì mattina, quando è uscito di casa dicendo che sarebbe andato al lavoro. L'uomo, classe 1988, lavorava come bagnino nella struttura di Castrezzato ma abitava a Chiari, dove è stata presentata la denuncia di scomparsa.

Il bambino è morto tre giorni fa, domenica 22 giugno, dopo che venerdì era caduto nella piscina della struttura, di proprietà pubblica ma gestita dalla società privata Progetto Oasi Srl. In quel momento il piccolo si trovava insieme al papà, che lo ha perso di vista per alcuni momenti. A dare l'allarme è stato uno dei bagnanti, che ha visto il bambino galleggiare in acqua. Il bagnino (non è ancora chiaro se si trattasse proprio di Formenti) e il personale sanitario arrivato sul posto hanno praticato le manovre di rianimazione. Il piccolo è stato quindi trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è stato ricoverato in coma irreversibile fino alla morte.

Sul caso è stato aperto un fascicolo d'indagine, sul quale stanno lavorando i carabinieri della stazione di Castrezzato, supportati dai colleghi del reparto Operativo provinciale e coordinati dalla Procura di Brescia. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che ci siano già i primi indagati. Nel frattempo la Pm Caty Bressanelli ha disposto l'autopsia sulla salma del bambino.