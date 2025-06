video suggerito

Bimbo annegato in piscina: trovato un cadavere a Cologne, potrebbe essere il bagnino Matteo Formenti Matteo Formenti risulta scomparso da lunedì 23 giugno. Il bagnino lavora al parco acquatico Tintarella di Luna di Castrezzato (Brescia) dove alcuni giorni fa un bambino di 4 anni è quasi annegato ed è deceduto due giorni più tardi. Nella mattinata del 25 giugno è stato trovato un cadavere in una zona boschiva di Cologne e potrebbe essere proprio il 37enne. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 giugno, in una zona boschiva di Cologne (in provincia di Brescia). Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire alla sua identità, anche se si pensa possa trattarsi di Matteo Formenti. Il 37enne lavora come bagnino al parco acquatico Tintarella di Luna di Castrezzato, dove lo scorso venerdì un bambino di 4 anni è caduto in acqua e quasi annegato. Il piccolo era poi deceduto due giorni più tardi, domenica 22 giugno, dopo essere entrato in coma irreversibile. Formenti risulta scomparso da lunedì 23 giugno. Il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, ha detto che "ancora non c'è ufficialità che sia Marco".

A segnalare la presenza di un cadavere nella zona boschiva di Monte Orfano sono stati due escursionisti, che avrebbero notato il corpo tra le boscaglie intorno alle 11:30 del 25 giugno. Subito sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, per il recupero della salma e gli accertamenti del caso. L'identità non è stata ancora confermata, ma pare che poco lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere sia stata rinvenuta l'auto di Formenti.

Il 37enne risulta scomparso da lunedì mattina, quando i familiari hanno presentato denuncia. Il bagnino aveva detto che sarebbe andato al lavoro come tutti i giorni, ma di lui non si sono avute più notizie. Il giorno precedente, appena dopo il decesso del bambino di 4 anni, la Procura aveva disposto nei confronti suoi e di tutti i presenti al momento dell'annegamento del piccolo in piscina il sequestro del telefono cellulare. La mattina di lunedì i carabinieri avrebbero dovuto notificargli l'avviso di iscrizione nel registro degli indagati, ma non era già più in casa.

Ora si teme che il cadavere trovato a Cologne sia proprio di Formenti. Per l'ufficialità, bisognerà attendere il parere del medico legale. Per come è stato ritrovato il corpo, l'ipotesi principale è che si sia tolto la vita.