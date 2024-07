video suggerito

Incidente a Gambolò, auto con a bordo quattro ragazzi finisce fuori strada: due sono gravissimi È successo intorno all’una di notte sulla Provinciale 183 all’altezza di Gambolò (Pavia) in un tratto di aperta campagna. Coinvolti due ventenni e due ragazze di 18 anni: due di loro sono stati portati in codice rosso in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sono quattro i giovanissimi coinvolti dell'incidente avvenuto nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio a Gambolò (Pavia). Si tratta di due ragazze di 18 anni e altri due ragazzi di 20. Due di loro sono rimasti gravemente feriti e sono stati portati in codice rosso al Pronto soccorso: uno in elisoccorso al Circolo di Varese, l’altro in ambulanza al San Matteo di Pavia. Anche gli altri due giovani sono stati condotti in ospedale in codice giallo, ma le loro condizioni non sono critiche.

Ancora da stabilire le cause che hanno portato il conducente a uscire fuori strada sulla Provinciale 183, in aperta campagna. Secondo le prime ricostruzioni sembra infatti che l’auto sia improvvisamente finita all'esterno della carreggiata, schiantandosi contro un ostacolo. Oltre ai mezzi dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza sono giusti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pavia.