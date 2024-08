Scontro frontale tra due automobile nel Bresciano: mamma e figlio sono in fin di vita

video suggerito

Nel pomeriggio di domenica 11 agosto, sulla strada provinciale 567 a Lonato del Garda (Brescia), due automobili si sono scontrate frontalmente. L'incidente è avvenuto alle 16.30: i due veicoli, una Voklswagen e una Lancia, viaggiavano nella direzione opposta.

A un certo punto, uno dei due mezzi ha fatto un'improvvisa invasione di corsia e forse avrebbe fatto un sorpasso azzardato causando così l'incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con tre ambulanze e un'automedica e i carabinieri di Desenzano, Lonato e Castiglione. Presenti anche i vigili del fuoco di Castiglione e di Desenzano.

In totale sono rimaste ferite cinque persone, di cui in condizioni gravissime. Si tratterebbe di una mamma, che era alla guida di una delle due automobili, e del figlio adolescente: erano entrambi privi di conoscenza e sono stati intubati e trasferiti con due diversi elicotteri.

La madre, una 45enne, è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il figlio all'ospedale Civile di Brescia. Ferita anche la figlia quattordicenne, che si trovava con loro: ha riportato diverse fratture, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Anche lei è stata portata all'ospedale bresciano in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

Anche gli occupanti della seconda vettura, due persone di venti e 52 anni, sono stati ricoverati alla Poliambulanza in codice giallo. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire alle forze dell'ordine di svolgere tutti i rilievi del caso, ricostruire la dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.