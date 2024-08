video suggerito

Si schiantano con l'auto mentre rientrano a casa, morto il conducente: aveva vent'anni Incidente stradale a Marone (Brescia): un'automobile con a bordo tre ragazzi si è schiantata lungo la strada provinciale 510. Il conducente, un ventenne, è morto sul colpo. La vittima si chiamava Daniele Turelli.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale a Marone, comune che si trova in provincia di Brescia, nella notte di oggi, mercoledì 7 agosto. Un'automobile con a bordo tre ragazzi si è schiantata lungo la strada provinciale 510. Il conducente, un ventenne, è morto sul colpo. La vittima si chiamava Daniele Turelli e, sulla base delle prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua Fiat Coupè che viaggiava in direzione Brescia. Feriti gli altri due giovani che si trovavano con lui: un 18enne e una 19enne.

L'incidente è avvenuto tra le gallerie Santa Barbara e Vello 1. Sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno trasferito il ventenne, originario di Sale Marasino, in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. È stato operato immediatamente e poi ricoverato in prognosi riservata. Qualche ora dopo, purtroppo, è stato constato il decesso.

Gli altri due ragazzi che si trovavano con lui sono stati trasferiti alla Poliambulanza di Brescia: non sono in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno invece svolto tutti i rilievi del caso. Cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non sembrerebbero esserci altri veicoli coinvolti. Per consentire tutte le operazioni hanno chiuso la strada per un paio di ore e precisamente fra le 4 e le 6 del mattino.