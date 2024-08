video suggerito

Muore mentre rientra a casa in macchina con tre amici: la vittima è il 20enne Daniele Turelli Daniele Turelli è lui il giovane ventenne morto nello schianto in auto avvenuto questa notte lungo la Sp510 all’altezza di Marone, in provincia di Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

589 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Daniele Turelli e aveva vent'anni: è lui il giovane ventenne morto nello schianto in auto avvenuto questa notte lungo la Sp510 all’altezza di Marone, in provincia di Brescia. Era in macchina con due amici, un 19enne di Sale Marasino e una 18enne di Vello che sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita.

Daniele Turelli si era da poche settimane diplomato come manutentore elettromeccanico e stava per scegliere l'università poi la tragedia. Un'automobile con a bordo tre ragazzi si è schiantata lungo la strada provinciale 510. Daniele Turelli avrebbe perso il controllo della sua Fiat Coupè che viaggiava in direzione Brescia: purtroppo è morto sul colpo. Non sembrerebbero esserci altri veicoli coinvolti.

Ora a Sebino, paese di Turelli, in molti piangono il giovane. La famiglia qui è molto conosciuta perché sono i titolari del ristorante Portole di via Presso a Sale Marasino e anche della trattoria tipica Cantina del torchio. Daniele – come riporta Il Giornale di Brescia – aveva servito ai tavoli in aiuto al padre Massimo.