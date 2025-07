Si schianta con la moto contro un’auto lungo la Gardesana: morto a 30 anni Sebastiano Bertera

video suggerito

Sebastiano Bertera è deceduto nel pomeriggio del 7 luglio in seguito a un incidente stradale sulla Gardesana (Brescia). Il 30enne si sarebbe schiantato con la moto contro un'auto che lo precedeva e che era impegnata in una svolta.

A cura di Enrico Spaccini

Sebastiano Bertera (foto da Facebook)

Un 30enne è deceduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 luglio, in seguito a un incidente stradale nel Bresciano. Stando a quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine, il giovane, Sebastiano Bertera, stava viaggiando in sella alla sua moto sulla Gardesana quando si è scontrato con un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'impatto violento lo ha scaraventato contro il guard rail, procurandogli lesioni gravissime che si sono rivelate fatali. Illesi i due turisti che si trovavano nella vettura.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17:45 del 7 luglio sulla Gardesana, al confine tra Toscolano Maderno e Gargnano (in provincia di Brescia). Bertera, classe 1994 e residente a Limone sul Garda, stava viaggiando in sella alla sua moto verso Gargnano. Ad un certo punto, arrivato all'altezza di un'intersezione con un'altra strada, la station wagon che lo precedeva avrebbe svoltato a sinistra. Il 30enne, però, non avrebbe fatto in tempo a frenare ed è finito contro la fiancata della vettura.

Il violento impatto ha scaraventato il 30enne contro il guard rail, mentre poco più avanti di lui si trovava un suo amico in sella a un'altra moto. Il personale del 118 è intervenuto sul posto con due ambulanze e l'elisoccorso, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del giovane motociclista. Illesi, e negativi ai rilievi tossicologici, i due turisti danesi che si trovavano a bordo dell'auto, un 53enne e una 59enne.

I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Salò, intervenuti insieme ai colleghi della locale di Toscolano Maderno e di Gargnano. La strada è stata riaperta al traffico due ore più tardi.