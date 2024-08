video suggerito

Brescia: 87enne contromano in autostrada si schianta contro un'auto, morto anche 28enne Tragico incidente sul raccordo autostradale chiamato Corda Molle, tra Montichiari e Borgosatollo in provincia di Brescia. Qui ieri sera un uomo di 87 anni l'ha imboccato contromano provocando un frontale con un'altra auto.

A cura di Redazione Milano

Un drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri, sabato 10 agosto sul raccordo autostradale chiamato Corda Molle, tra Montichiari e Borgosatollo in provincia di Brescia. Un uomo di 87 anni, Bruno Agnari, ha imboccato l'autostrada contromano, finendo per provocare un incidente finendo frontalmente per scontrarsi contro un'altra automobile. L'anziano automobilista è morto sul colpo: quando il corpo è stato estratto dalle lamiere, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al volante dell'altra vettura coinvolta si trovava Pietro Meini, un giovane di 28 anni che ha tentato in tutti i modi di evitare l'impatto con l'auto che procedeva contromano, ma non è riuscito a salvarsi. Soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poche ore dopo nonostante gli sforzi dei medici: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

Le forze dell'ordine hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Agnari ha imboccato contromano lo svincolo autostradale dallo svincolo di Borgosatollo, per procedere in direzione Castenedolo. All'improvviso si è ritrovato di fronte l'automobile guidata dal giovane, che ha frenato provando a evitare lo scontro, ma non c'è stato purtroppo scampo.

L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo ai conducenti delle due auto. Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco, che prima hanno estratto le due vittime dalle lamiere, poi hanno lavorato a rimuovere le lamiere e i veicoli incidentati. Solo al termine dei rilievi e dopo aver rimesso in sicurezza la tratta autostradale, questa è stata riaperta al traffico dopo alcune ore.