Schianto tra tre auto sull'A21: morti due ragazzi di 20 e 29 anni, ferite altre 4 persone Due ragazzi, di 20 e 29 anni, sono morti in seguito a un incidente avvenuto nella serata del 10 settembre lungo l'autostrada A21. Altre 4 persone sono rimaste ferite, tra cui l'amico 20enne delle vittime.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Tre auto si sono scontrate nella tarda serata di ieri, martedì 10 settembre, lungo l'autostrada A21. L'incidente è avvenuto tra Cremona e Pontevico, in direzione Brescia, e ha coinvolto in tutto sei persone. Tra queste, due ragazzi di 20 e 29 anni che sono deceduti nell'impatto. È grave anche il terzo giovane che viaggiava a bordo della stessa auto, mentre altre tre persone sono rimaste ferite in maniera meno grave.

Morti due ragazzi, grave il terzo amico

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 22:30 del 10 settembre e l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato diverse ambulanze, automediche e ha fatto decollare l'elisoccorso da Brescia.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto dell'autostrada dove è avvenuto l'incidente e a estrarre i feriti dalle lamiere delle auto. Per due ragazzi, di 20 e 29 anni, non c'è stato nulla da fare. Il 20enne che viaggiava con loro è stato caricato sull'elicottero ed è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Civile di Brescia.

Le condizioni degli altri tre feriti

Sono rimasti feriti anche un uomo di 57 anni e due donne di 56 e 86 anni, che si trovavano a bordo delle altre auto coinvolte. I tre sono stati medicati sul posto e poi trasportati, in condizioni non gravi, negli ospedali di Brescia e Cremona.

Il tratto autostradale compreso tra Cremona e Pontevico è rimasto chiuso per diverse ore. Le forze dell'ordine hanno dovuto eseguire i rilievi del caso per poter ricostruire la dinamica dell'incidente, dopodiché i vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere le carcasse dei veicoli e i pezzi di carrozzeria rimasti sull'asfalto.