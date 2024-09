Auto con quattro ragazzi a bordo si schianta contro il guardrail dell’A21: gravissimo un 19enne

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

(foto di repertorio)

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi domenica 29 settembre sull’A21 tra Manerbio e Pontevico in direzione Cremona. Un'auto, con a bordo quattro amici di età compresa tra i 19 e i 23 anni, attorno alle 7 si è schiantata contro un guardrail. Subito è stato lanciato l'allarme al 112.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. In gravissime condizioni è stato trovato un 19enne che è stato estratto dalle lamiere prima di trasportarlo con la massima urgenza in elicottero all'ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. Al momento sembrerebbe che nessun'altra auto sia rimasta coinvolta nell'incidente. Si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso.