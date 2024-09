video suggerito

Chi erano Harman e Ajay, i due amici di 20 e 29 anni morti nell'incidente lungo la A21 Harman Kumar e Ajay Kumar sono morti nella serata del 10 settembre in seguito a un incidente lungo la A21. I due, di 20 e 29 anni, stavano tornando a casa a Urago d'Oglio (Brescia) dopo aver festeggiato il compleanno di un amico.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Avevano preso un giorno di ferie dal lavoro per andare al compleanno del loro amico. Sulla strada verso casa, però, il 20enne Harman Kumar e il 29enne Ajay Kumar, hanno perso la vita schiantandosi contro il guard rail dell'A21 e venendo centrati da due auto di passaggio che non hanno potuto evitare l'impatto. Il terzo ragazzo, che si trovava alla Ford Fusion dove i due si viaggiavano, è ancora ricoverato all'ospedale Civile di Brescia in condizioni critiche.

L'incidente lungo la A21

L'incidente mortale è avvenuto poco prima delle 23 di martedì 10 settembre, tra i caselli dell'autostrada di Cremona e Pontevico, in direzione Brescia. Arrivati all'altezza di Corte de' Frati, a ridosso del confine tra le province di Brescia e Cremona, la vecchia Ford Fusion dei tre ragazzi indiani ha sbandato sbattendo contro il guard rail a sinistra e rimbalzando fino all'altro lato della strada.

In quel momento, però, stavano transitando altre due auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. A bordo c'erano due coppie, d'età compresa tra i 50 e 60 anni, provenienti dalla provincia di Genova, rimasti leggermente feriti. Harman Kumar (classe 2004) e Ajay Kumar (classe 1995) sono stati sbalzati dall'auto e sono finiti sulla carreggiata, mentre il terzo è rimasto intrappolato tra le lamiere.

Harman Kumar e Ajay Kumar erano colleghi e vicini di casa

Il 20enne e il 29enne, nonostante avessero lo stesso cognome, non erano parenti. Erano colleghi di lavoro in una società di logistica e, stando al racconto dei vicini, quel giorno avevano preso un giorno di ferie per andare a festeggiare il compleanno di un amico. Entrambi vivevano a Urago d'Oglio, nello stesso complesso residenziale.

Il terzo amico che guidava la Ford è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Brescia. Il giovane sarebbe ancora in pericolo di vita. Intanto, la polizia stradale di Cremona sta indagando per risalire alle cause dell'incidente.