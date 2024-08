Scontro frontale tra due auto lungo la Soncinese: gravi gli automobilisti rimasti incastrati tra le lamiere

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Due auto, una Audi A5 e una Evoque Range Rover, si sono schiantate frontalmente nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 29 agosto, lungo la strada provinciale Soncinese nel territorio comunale di Cavernago (in provincia di Bergamo). Gli automobilisti, rimasti incastrati tra le lamiere, sono stati liberati dai vigili del fuoco che hanno dovuto usare cesoie e divaricatori. Il 31enne che si trovava al volante dell'Audi è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre la 39enne al volante della Range Rover è stata trasportata con la massima urgenza in elicottero al Niguarda di Milano.

La stradale indaga sulla dinamica dell'incidente

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Treviglio. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19 del 29 agosto, su un tratto rettilineo dell'ex statale 498. Sembrerebbe non esserci alcun testimone, quindi gli agenti dovranno basare la propria ricostruzione sui rilievi fatti sul posto e sul racconto che faranno i due automobilisti quando le loro condizioni di salute lo permetteranno.

Intanto, si è potuto vedere come la parte anteriore di entrambe le vetture fossero completamente distrutte. L'impatto è stato, dunque, frontale e violento, al punto da scagliare la Range Rover nel campo a lato della carreggiata e l'Audi, rimasta sulla strada, a circa 40 metri di distanza.

Le condizioni dei due automobilisti

Per estrarre i due conducenti dai rispettivi abitacoli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Si tratta di un 31enne residente a Veggiano (in provincia di Padova) che guidava l'Audi e di una 39enne di Martinengo, infermiera che tornava a casa dopo il lavoro, al volante del Range Rover.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso decollato da Milano. Il 31enne è stato fatto salire su un'ambulanza ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La 39enne, invece, è stata portata con l'elicottero al Niguarda di Milano. Entrambi sono stati ricoverati con la massima urgenza.