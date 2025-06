video suggerito

Auto si schianta e va a fuoco a Marne Filago, il conducente sviene tra le fiamme: salvato dai carabinieri É successo la scorsa notte a Marne Filago, in provincia di Bergamo. Il conducente dell’auto, un 35enne, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. I carabinieri l’hanno estratto dall’abitacolo appena prima che le fiamme avvolgessero tutta la macchina. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

La scorsa notte a Marne Filago, in provincia di Bergamo, un'auto è andata a schiantarsi contro un muro e la parte anteriore della vettura ha preso fuoco. Il conducente è svenuto nell'impatto e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Treviglio sono riusciti a metterlo in salvo prima che tutta la macchina fosse avvolta dalle fiamme. L'uomo, un 35enne, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è successo poco prima dell'1:50 di oggi, giovedì 26 giugno. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il 35enne alla guida dell'auto, per cause ancora da chiarire, abbia perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo via Manzoni. L'auto è andata a schiantarsi contro il muro di cinta del castello di Marne, che corre parallelo alla strada. Subito dopo lo scontro alcune fiamme sono divampate dal cofano dell'auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio che hanno notato il conducente ancora nell'abitacolo, ferito e privo di sensi. Sono riusciti a tirarlo fuori pochi istanti prima che l'incendio si propagasse al resto dell'auto. Subito dopo sono arrivati anche i soccorritori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori hanno trasferito il 35enne all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I vigili del fuoco hanno quindi spento l'incendio e rimosso la vettura, mettendo in sicurezza la zona.