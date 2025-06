video suggerito

Auto urta un furgoncino e si schianta contro una cabina del metano: perdite di gas in strada Oggi pomeriggio a Cerro al Lambro (Milano) un automobilista ha perso il controllo della sua macchina ed è andato a sbattere contro un furgoncino per poi schiantarsi contro una cabina di metano. L'impatto ha causato una grossa perdita, che ha richiesto l'intervento di nuclei specializzati dei vigili del fuoco.

L'auto finita contro la cabina del metano (Foto: vigili del fuoco)

Oggi pomeriggio nel comune di Cerro al Lambro, in provincia di Milano, un'auto ha perso il controllo e ha urtato un furgoncino, per poi schiantarsi contro una cabina del metano. Lo schianto ha provocato una grossa perdita di idrocarburo, che è stata arginata grazie all'intervento dei nuclei specializzati dei vigili del fuoco. Il conducente, un 26enne romano, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano.

L'incidente è avvenuto attorno alle 15:00 di oggi, martedì 3 giugno, sulla strada provinciale 165, vicino all'incrocio con via dell'Artigianato. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, pare che il guidatore, per cause ancora da chiarire, abbia perso il controllo del mezzo e sia uscito fuori strada, andando a sbattere prima contro un furgoncino e poi contro la cabina del gas. Lo schianto ha provocato una grossa perdita, che ha reso necessario l'intervento dei tecnici.

Sul posto sono quindi arrivati gli operatori del nucleo NBCR (Nucleare, Batteriologico, Chimico e Radiologico) dei vigili del fuoco, insieme alla squadra del distaccamento di piazzale Cuoco. I pompieri hanno arginato la perdita e messo in sicurezza l'area interessata prima dell'arrivo degli operai di A2A reti gas.

Il nucleo NBCR dei vigili del fuoco sul posto dell'accaduto

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori hanno deciso di trasferire il conducente dell'auto all'ospedale in codice giallo. Non ha riportato ferite, invece, l'uomo che era alla guida del furgoncino tamponato.