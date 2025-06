Sorpassa un’automobile che è in coda e investe due vigili del fuoco: stavano domando un incendio

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, domenica 8 giugno, si è verificato un incidente stradale sulla Paulesse. Due vigili del fuoco, che lavorano per il Comando di Cremona, sono stati travolti nel territorio di Grumello Cremonese, comune in provincia di Cremona, mentre erano impegnati a spegnere un incendio di un'automobile, che ha preso fuoco in maniera autonoma.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, un automobilista in coda – un uomo di 75 anni che stava guidando una Citroen – avrebbe sorpassato i veicoli che erano fermi. Ha investito i due pompieri, che stavano domando le fiamme, e li avrebbe colpiti alle gambe. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) h inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche.

Un vigile del fuoco ha riportato alcune fratture

Entrambi i vigili del fuoco sono stati portati in ospedale a Cremona: uno, un pompiere di 37 anni, ha riportato fratture. L'altro, un 23enne, solo alcune contusioni. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato gravi ferite o è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. La posizione dell'anziano conducente dell'utilitaria è al vaglio. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti.