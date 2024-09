video suggerito

Si schianta con l’auto contro un camion, che poi si scontra con altre due vetture: grave 68enne Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Torre Pallavicina (Bergamo) nel pomeriggio del 23 settembre. Lo schianto ha coinvolto 4 auto, ma la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Quattro auto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 settembre, nel territorio comunale di Torre Pallavicina (paese da poco più di mille abitanti in provincia di Bergamo). La polizia stradale di Treviglio è ancora sul posto per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. In tutto sarebbero rimaste ferite cinque persone e i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza stanno prestando loro i primi soccorsi. Da Bergamo è stato fatto arrivare anche l'elicottero per un trasporto più rapido in ospedale.

L'incidente è avvenuto lungo il rettilineo della strada provinciale 106, che si trova a sud di Torre Pallavicina, poco dopo l'incrocio con via San Rocco. Non sono ancora chiare le cause dello schianto. Sul posto Areu ha inviato due ambulanze, un'automedica e l'elicottero decollato da Bergamo. Le persone ferite sarebbero cinque, tra le quali due donne di 25 e 68 anni e un uomo di 30 anni.

Del fatto sono stati allertati i carabinieri del Comando provinciale di Bergamo e la polizia stradale di Treviglio. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la donna di 68 anni, che stava tornando a casa, si sia schiantata frontalmente contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. Il mezzo pesante, poi, sarebbe carambolato contro altre due vetture.

L'intervento dei sanitari è ancora in corsa, perciò non si hanno ancora notizie sulla gravità delle ferite riportate. Ad avere la peggio sembrerebbe essere stata proprio la 68enne che si trovava alla guida della prima auto, che è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.