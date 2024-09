video suggerito

Auto e moto si scontrano a Borgo di Terzo: ferite 6 persone, anche una ragazzina di 14 anni Sei persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio del 22 settembre a Borgo di Terzo (Bergamo). Tra loro anche una ragazzina di 14 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un violento scontro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 settembre, nel territorio comunale di Borgo di Terzo (in provincia di Bergamo). La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Clusone, che si sono occupati dei rilievi sul posto. Quello che è apparso evidente è che una moto e un'auto si sono scontrate lungo la strada statale 42 e sei persone sono rimaste ferite. Tra queste, ci sarebbe anche una ragazzina di 14 anni e una le cui condizioni sarebbero critiche.

Non è stata ancora ricostruita la dinamica dello schianto, né tantomeno le cause e le varie responsabilità. L'incidente, comunque, si è verificato in via Nazionale a Borgo di Terzo pochi minuti prima delle 15:30 del 22 settembre. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato quattro ambulanze (tre partite in codice giallo e una quarta in codice rosso) e due auto mediche.

I feriti sarebbero tre uomini di 27, 37 e 47 anni, una donna di 35 anni, una ragazzina di 14 anni e una sesta persona di cui ancora non sono state rese note le generalità. Tra loro, ci sarebbe una persona le cui condizioni sono state considerate critiche e per questo motivo è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

Nel frattempo, i carabinieri di Clusone hanno dovuto chiudere la strada per effettuare i rilievi e per consentire l'intervento dei sanitari. I militari hanno provveduto a deviare il traffico per le vie all'interno del paese, cosa che ha generato in breve tempo lunghe code tra i viaggiatori diretti a Bergamo, creando colonne che sono arrivate fino a Casazza.