Ragazzini di 14 anni si schiantano con l'Ape car contro un'auto a Gandino: grave uno dei due I due 14enni erano a bordo dell'Ape car che nella serata del 7 settembre si è schiantata contro un'auto a Gandino (Bergamo). Uno è stato trasportato in ospedale con l'elicottero in codice rosso. Meno gravi le condizioni dell'altro.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Due 14enni sono rimasti feriti in seguito a un incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato 7 settembre, a Gandino (in provincia di Bergamo). Stando a quanto ricostruito in un primo momento, sembra che i due ragazzini, che si trovavano a bordo di una Ape car, si siano schiantati contro un'auto all'altezza di un incrocio lungo la provinciale 45 in via Ca’ dell’Agro. Le condizioni del giovane alla guida non sarebbero preoccupanti, mentre il passeggero è stato trasportato all'ospedale in codice rosso con l'elisoccorso. L'automobilista non avrebbe riportato conseguenze particolari.

Lo schianto tra l'Ape car e l'auto

L'incidente è avvenuto alcuni minuti prima delle 23 del 7 settembre. I due 14enni viaggiavano a bordo di una Ape car lungo via Ca’ dell’Agro quando, arrivati in corrispondenza dell’incrocio con via Nosari e Canevali, si sono schiantati contro un'auto guidata da un residente della zona.

Poco dopo la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza dei Volontari Presolana, un'altra della Croce rossa di Alzano, un'automedica e l'elisoccorso fatto decollare da Brescia.

Le condizioni dei due 14enni

A un primo esame, a riportare le conseguenze più gravi sarebbe stato il 14enne che viaggiava sul lato passeggero dell'Ape. Il ragazzino, dopo le prime cure, è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia. Il suo amico coetaneo, che guidava il mezzo, è stato trasportato con l'ambulanza all’ospedale Bolognini di Seriate e le sue condizioni sarebbero meno preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Clusone, che hanno raccolto le testimonianze ed eseguito i primi rilievi. Per poter ricostruire la dinamica dell'incidente, però, dovranno essere fatti altri accertamenti e, per questo motivo, entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro.