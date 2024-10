video suggerito

Ragazzo di 25 anni esce di strada con l’auto e si schianta: ricoverato in gravissime condizioni Un 25enne viaggiava nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre sulla statale 42 a Berzo Demo, in provincia di Brescia, quando avrebbe perso il controllo della sua auto ed è andato a schiantarsi fuori strada. Si trova in ospedale in gravissime condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un ragazzo di 25 anni alla guida della sua auto ha sbandato ed è finito fuori strada. Subito è stato lanciato l'allarme al 112: i medici quando sono arrivati sul posto lo hanno trovato già in condizioni critiche. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia.

Ora si sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Stando alle prime informazioni, il 25enne viaggiava nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre sulla statale 42 a Berzo Demo, in provincia di Brescia, quando avrebbe perso il controllo – per ragioni ancora da chiarire – della sua auto. Il giovane si è schiantato fuori strada.

L'allarme ai soccorsi stato lanciato poco dopo mezzanotte. Come riporta Brescia Today, i sanitari sono arrivati con un'ambulanza, un'automedica e l'eliambulanza, oltre a una squadra dei vigili del fuoco. Il 25enne si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale dove è arrivato in codice rosso. Le indagini sulla dinamica sono state affidate alla polizia stradale di Iseo: non ci sarebbero altre auto coinvolte.