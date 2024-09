Due giovani cadono dopo un incidente in moto: gravissimo un 18enne, in codice giallo una 17enne

video suggerito

Immagine di repertorio

Paura per una ragazza di 17 anni e un 18enne nella sera di ieri lunedì 9 settembre a Calcinato, in provincia di Brescia. I due giovani si trovavano in sella a una moto quando sono stati coinvolti in un incidente stradale in via Santa Maria. Da capire nel dettaglio cosa sia successo. Al momento si sa che i due sono finiti a terra in modo violento.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Subito sono state giudicate critiche le condizioni del 18enne che è stato trasportato in codice rosso un'eliambulanza all'ospedale di Bergamo. Resta gravissimo, è in prognosi riservata. La 17enne invece è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Cremona. Le indagini sulla dinamica le stanno portando avanti gli agenti della polizia di Salò: non sembrerebbero coinvolti altri mezzi.