Esce di strada e finisce con l'automobile in un canale: in ospedale una ragazza di 21 anni Incidente stradale a Calcinato (Brescia): un'automobile è finita in un canale. Alla guida c'era una ragazza di 21 anni, che è stata trasferita in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 20 settembre, si è verificato un incidente stradale a Calcinato, comune che si trova in provincia di Brescia. Alle 6.20 di oggi, in località Prati, una ragazza di 21 anni si è ribaltata con l'automobile ed è finita in un canale con l'acqua. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Non è chiaro se la ventunenne abbia perso il controllo dell'automobile per un colpo di sonno, un'anomalia all'automobile, un errore o un malore. A ogni modo è finita nel canale. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. I vigili del fuoco di Brescia e Desenzano, grazie all'utilizzo di un'autogru, hanno recuperato l'automobile e liberato la 21enne. I medici e i paramedici hanno trasferito la giovane in ospedale a Desenzano: è stata ricoverata in codice giallo. Non dovrebbe quindi essere in pericolo di vita.

Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e in particolare capire cosa possa aver causato l'incidente. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli su quanto accaduto.