video suggerito

Scontro tra un’auto e una moto, 17enne sbalzato per metri: è morto A Calcinato (Brescia) nelle prime ore del giorno è venuto a mancare il 17enne che ieri era stato vittima di un terribile incidente stradale in sella alla sua moto. L’impatto con la vettura è stato fatale. I tentativi disperati dei medici di salvargli la vita non sono stati sufficienti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella prima mattinata di oggi, lunedì 14 ottobre, a Calcinato in provincia di Brescia, un 17enne ha perso la vita a causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto con la sua moto. Il ragazzo ha lottato diverse ore tra la vita e la morte agli Spedali Civili dove era stato ricoverato in codice rosso intorno alle 21 di ieri sera. Sul luogo della disgrazia stanno indagano in queste ore le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto in via Stazione, dove il 17enne nel tentativo di svoltare a un incrocio è stato travolto da un'automobile ed è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti repentinamente i soccorsi allertati dai passanti che hanno assistito all'incidente. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso dove i tentativi disperati dei medici non sono stati sufficienti a salvargli la vita. Erano troppo gravi i traumi riportati dalla rovinosa caduta sull'asfalto, che è stata causata dall'impatto con la vettura.

Il cordoglio di tutta la comunità di Calcinato

Il cuore del 17enne ha smesso di battere nella prima mattinata di oggi. I Carabinieri del Comando Stazione di Lonato Del Garda stanno attualmente indagando sulla dinamica del sinistro. La comunità di Calcinato è sconvolta dalla tragedia e si è stretta attorno alla famiglia del 17enne che è molto conosciuta in paese grazie alla dedizione incommensurabile che dedicano all'impegno per il sociale.

Leggi anche Esce di casa con il padre per un giro in moto e si schianta contro un furgone a Levate: morto 17enne

Lo ha fatto anche la sindaca di Calcinato, Vincenza Corsini, con un post su Facebook, nel quale ha espresso le sentite condoglianze ai genitori.